Более 5 млн упаковок лекарств бесплатно выдали заболевшим коронавирусом в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому, бесплатно выдали более пяти миллионов упаковок лекарств. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Врач может назначить пациентам бесплатные противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.



"Все необходимое закуплено в достаточном количестве: с начала пандемии пациенты получили уже более пяти миллионов упаковок лекарств для лечения коронавируса. Решение об их назначении и выдаче принимает врач", – приводится в материале сообщение пресс-службы Депздрава.

В департаменте уточнили, что в настоящее время в городе сформирован большой запас лекарств, помогающих при лечении коронавируса.

По решению врача пульсоксиметры бесплатно предоставляют пациентам с пневмонией. С помощью прибора человек самостоятельно узнает уровень насыщения крови кислородом.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2 до 5%.

Она отметила, что среди таких пациентов практически нет тех, кто попадает в больницы с тяжелым течением болезни. По словам Поповой, это достаточно хороший показатель для вакцины.