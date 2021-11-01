Доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет 2–5% – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доля заболевших коронавирусной инфекцией россиян после полного курса вакцинации составляет от 2 до 5%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

Также глава Роспотребнадзора отметила, что из числа привитых россиян практически нет тех, кто попадает в больницы с тяжелым течением болезни. По ее словам, это достаточно хороший показатель для вакцины.

"Сегодня абсолютно точно тяжелых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень важно. Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать", – подчеркнула Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали прививаться тем, кто переболел коронавирусом. Специалисты отметили, что вакцина никак не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Также нет доказательств, что препарат может влиять на фертильность женщин или мужчин.

