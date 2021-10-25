В Роспотребнадзоре назвали основные риски отказа от вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Роспотребнадзоре рассказали об основных рисках отказа от вакцинации. Соответствующие предупреждения опубликовала пресс-служба ведомства.
В Роспотребнадзоре предупредили, что у перенесших коронавирус в 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции, а также 33% после COVID-19 страдают от нервно-психологических расстройств.
Специалисты отметили, что болезнь в среднем длится 2–3 недели.
"Выбрать остаться дома – это нормально, оказаться там запертым на месяц – грустно", – отмечают в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что для подготовки к вакцинации не нужно принимать никакие препараты. Разрешается выпить успокоительное, чтобы убрать волнение. Специалисты предупредили, что повышение температуры и головная боль являются нормальной реакцией на препарат.
Также при заражении коронавирусом после первой дозы вакцины вторая вводиться не будет.
"Людям с хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, так как они входят в группу риска", – добавили эксперты.
Аллергикам рекомендуют сообщить об этом медику перед введением вакцины, чтобы он подобрал препарат.
В Роспотребнадзоре также рекомендовали прививаться и тем, кто уже болел коронавирусом. Специалисты отмечают, что препарат никак не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Также нет доказательств, что вакцина может влиять на фертильность женщин или мужчин.
Специалисты ответили на вопрос о влиянии вакцины на новые варианты вируса. По их словам, пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни, не выявлено.
Также граждан предупредили, что вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса введена в 84 регионах России. По ее словам, соответствующие постановления начали действовать во многих субъектах еще до объявления нерабочих дней в стране.
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