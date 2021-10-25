У прибывающих в Ивановскую область туристов будут проверять справки о вакцинации

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Участники организованных туристических групп, прибывающих в Ивановскую область, будут проходить проверку сертификатов о вакцинации и справок о наличии антител к коронавирусу, заявил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин. Об этом сообщает ТАСС.

"В преддверии нерабочих и праздничных дней туристические автобусы с точкой отправления из других регионов в Ивановской области смогут останавливаться, только если все туристы прошли полный курс вакцинации либо имеют актуальную справку о наличии антител", – сказал Фокин.

Фокин уточнил, что в этих целях на границе области будут организованы специальные контрольные пункты.

Ранее сообщалось, что в шести регионах России в понедельник, 25 октября, начались нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Они продлятся до 7 ноября.

