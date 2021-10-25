В шести регионах России начались нерабочие дни из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В шести регионах России в понедельник, 25 октября, начались нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, передает ТАСС. Они продлятся до 7 ноября.

Так, в Самарской области прекратят деятельность все организации и ИП, кроме тех, что указаны в постановлении губернатора региона. Посещать в этот период крупные торговые центры и рынки, фитнес-центры, театры, цирки, а также заселять в гостиницы можно будет только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном COVID-19. Школьников и студентов рекомендовано отправить на каникулы.

В Нижегородской области в этот период будут работать непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, учреждения соцобслуживания, органы государственной власти. При этом музеи и спортзалы можно будет посетить только по QR-кодам или "Мультипассам".

QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляция для непривитых пожилых жителей вводится в Пермском крае. При этом краевые власти не исключают введения с 30 октября режима строгой самоизоляции для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей при ухудшении эпидситуации.

В Новгородской области в период нерабочих дней будут работать все предприятия непрерывного цикла. Остальные могут продолжать деятельность при условии допуска на работу сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Заполняемость театров и кинотеатров не должна превышать 50%. При этом полностью приостанавливается деятельность торговых и торгово-развлекательных центров, а также бассейнов и спортивных клубов.

В Воронежской области будут закрыты предприятия сферы обслуживания, включая салоны красоты и заведения общепита. Также не будут работать ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения.

Кроме того, приостанавливается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, спортобъектов, фитнес-клубов, бассейнов, объектов розничной торговли, в частности ТЦ. Ограничительные меры не касаются аптек, салонов сотовой связи, организаций продажи продуктов питания и розничных торговых точек с отдельным входом.

В детских садах в период нерабочих дней будут работать дежурные группы. Штатно продолжат функционировать все пункты вакцинации, медучреждения региона будут работать для оказания помощи в экстренных ситуациях и по жизненным показаниям.

Невакцинированным жителям региона старше 60 лет необходимо в этот период соблюдать режим самоизоляции. Также предписано находиться дома людям с хроническими заболеваниями.

Самоизоляция для граждан старше 65 лет вводится в Курской области. В регионе закрываются все торговые организации, кроме аптек, магазинов, продающих товары первой необходимости, и детских магазинов, торгующих питанием, средствами гигиены и одеждой.

Кафе и рестораны, находящиеся в отдельно стоящих зданиях, продолжат работать при условии вакцинации сотрудников этих учреждений и проверки наличия QR-кода у клиентов.

В Москве с 25 октября, пожилые граждане в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

Это правило не действует на тех, кто привился или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Также с 25 октября на удаленку должны перейти не менее 30% сотрудников. Все, кто старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение делается только для работников, чье присутствие на работе является критически важным для организации.