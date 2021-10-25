В Москве вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве с понедельника, 25 октября, пожилые граждане в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Он продлится до 25 февраля 2022 года.
Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.
Это правило не действует на тех, кто привился или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.
Также с 25 октября на удаленку должны перейти не менее 30% сотрудников. Все, кто старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение делается только для работников, чье присутствие на работе является критически важным для организации. В первую очередь дистанционную работу вводят для невакцинированных, не болевших и тех, кто находится в зоне риска.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что домашний режим, объявленный в столице с 25 октября, затронет порядка 2,5 миллиона горожан, из которых около 1,9 миллиона являются людьми пожилого возраста.
Она пояснила, что в Москве насчитывается около 3 миллионов пенсионеров. Из них 135 тысяч человек переболели коронавирусом в последние шесть месяцев, еще около 1 миллиона – прошли полный курс вакцинации.
Пожилым москвичам, которые перейдут на домашний режим с 25 октября, будут доставлять продукты. Об этом ранее рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Он также уточнил, что пожилые люди могут покидать место жительства по неотложным медицинским причинам и в целях вакцинации от коронавируса.
Москвичам рассказали о новых мерах, которые начинают действовать в столице
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