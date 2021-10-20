Вирусолог объяснил необходимость вводимых в Москве ограничений из-за COVID-19

Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер в столице из-за ситуации с коронавирусом. С 25 октября 2021 года и до 25 февраля 2022 года работодатели должны перевести часть сотрудников на удаленку, а пожилым москвичам старше 60 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо уйти на самоизоляцию. Разбираемся, помогут ли эти эпидемиологические меры быстрее справиться с COVID-19 и улучшить ситуацию в Москве.



Снова дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На своем сайте мэр Москвы сообщил, что из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в столице с 25 октября вводится ряд новых ограничительных мер.

"По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза – до 42 тысяч случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время – 1200–1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", – сказал он.





20 октября в России выявлено 34 073 случая коронавируса, из которых в Москве – 5 847. По данным Оперштаба, за минувшие сутки в столице госпитализировали 1 529 человек, скончались 76 пациентов, на ИВЛ находятся 649 человек.

По словам Собянина, самой тревожной является ситуация с заболеваемостью среди людей старшего поколения. На сегодняшний день 60% пациентов стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет; почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста; доля умерших от инфекции достигает 86%.





Сергей Собянин мэр Москвы С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на садовых участках.

Мэр подчеркнул, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе разрешены. В свою очередь, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что соблюдающие домашний режим граждане могут сходить в ближайший магазин или аптеку. Также у горожан старшего возраста будет возможность оставить заявку оператору горячей линии, и им поможет соцработник.

Работающим пожилым людям необходимо оформить больничный. По словам Раковой, документ, который определит порядок его оформления, в настоящее время готовится.

Если же человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или вакцинировался, то может не уходить на домашний режим.



Работа на диване

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные компании с 25 октября должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также работников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключением станут только те, чье присутствие на месте является важным для функционирования организации, объяснил Собянин.

"Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", – сказал мэр.



Обязательная вакцинация

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вместе с тем в Москве увеличили требования об обязательной вакцинации работников сферы услуг. Так, предприятия и организации обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.

Собянин подчеркнул, что в случае с коронавирусом повторяется ситуация с прошлым годом, когда заболеваемость начала расти в сентябре и достигла пика в декабре. Однако благодаря массовой вакцинации в столице удалось создать прослойку защищенных от инфекции людей. По словам мэра, первый компонент вакцины получили пять миллионов москвичей.



Помогут ли меры?

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 заявил, что новые ограничительные меры направлены на предотвращение катастрофы из-за коронавируса.

"В Москве ситуация нехорошая. Она рискует свалиться в катастрофическую. Пока катастрофы не произошло… С точки зрения эпидемиологии любое сокращение социальных контактов замедляет передачу вируса. Любое ограничение в этом смысле полезно", – сказал эксперт.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Такое чувство, что Москва балансирует на грани между ростом и стабилизацией или снижением. Если так, то даже минимальные ограничения могут чашу весов уже перевесить в пользу меньшей заболеваемости… Эффект можно будет почувствовать через несколько недель.

При этом специалист добавил, что в Москве уже много привитых и ранее переболевших коронавирусом – им, как правило, госпитализация не нужна.

"Для них ковид как обычный грипп. Есть надежда, что даже небольшие ограничения помогут. Я понимаю осторожность властей, потому что любые ограничения – это очень сильный удар и по экономике города, и по качеству жизни москвичей", – сказал Скулачев.

Пока мы не достигли нужного процента вакцинации, единственный способ спасти жизни людей – ограничения той или иной степени жесткости, подытожил вирусолог.

