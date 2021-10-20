Вирусолог объяснил необходимость вводимых в Москве ограничений из-за COVID-19

Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер в столице из-за ситуации с коронавирусом. С 25 октября 2021 года и до 25 февраля 2022 года работодатели должны перевести часть сотрудников на удаленку, а пожилым москвичам старше 60 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо уйти на самоизоляцию. Разбираемся, помогут ли эти эпидемиологические меры быстрее справиться с COVID-19 и улучшить ситуацию в Москве.
Снова дома
На своем сайте мэр Москвы сообщил, что из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в столице с 25 октября вводится ряд новых ограничительных мер.
"По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза – до 42 тысяч случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время – 1200–1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", – сказал он.
По словам Собянина, самой тревожной является ситуация с заболеваемостью среди людей старшего поколения. На сегодняшний день 60% пациентов стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет; почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста; доля умерших от инфекции достигает 86%.
Мэр подчеркнул, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе разрешены. В свою очередь, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что соблюдающие домашний режим граждане могут сходить в ближайший магазин или аптеку. Также у горожан старшего возраста будет возможность оставить заявку оператору горячей линии, и им поможет соцработник.
Работающим пожилым людям необходимо оформить больничный. По словам Раковой, документ, который определит порядок его оформления, в настоящее время готовится.
Если же человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или вакцинировался, то может не уходить на домашний режим.
Работа на диване
Столичные компании с 25 октября должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также работников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключением станут только те, чье присутствие на месте является важным для функционирования организации, объяснил Собянин.
"Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", – сказал мэр.
Обязательная вакцинация
Вместе с тем в Москве увеличили требования об обязательной вакцинации работников сферы услуг. Так, предприятия и организации обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.
Собянин подчеркнул, что в случае с коронавирусом повторяется ситуация с прошлым годом, когда заболеваемость начала расти в сентябре и достигла пика в декабре. Однако благодаря массовой вакцинации в столице удалось создать прослойку защищенных от инфекции людей. По словам мэра, первый компонент вакцины получили пять миллионов москвичей.
Помогут ли меры?
Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 заявил, что новые ограничительные меры направлены на предотвращение катастрофы из-за коронавируса.
"В Москве ситуация нехорошая. Она рискует свалиться в катастрофическую. Пока катастрофы не произошло… С точки зрения эпидемиологии любое сокращение социальных контактов замедляет передачу вируса. Любое ограничение в этом смысле полезно", – сказал эксперт.
При этом специалист добавил, что в Москве уже много привитых и ранее переболевших коронавирусом – им, как правило, госпитализация не нужна.
"Для них ковид как обычный грипп. Есть надежда, что даже небольшие ограничения помогут. Я понимаю осторожность властей, потому что любые ограничения – это очень сильный удар и по экономике города, и по качеству жизни москвичей", – сказал Скулачев.
Пока мы не достигли нужного процента вакцинации, единственный способ спасти жизни людей – ограничения той или иной степени жесткости, подытожил вирусолог.