В России выявили 34 073 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России подтвердили 34 073 новых случая коронавируса. При этом в 3 067 (9,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 5 847 случаев, в Санкт-Петербурге – 3 274, в Московской области – 2 590, в Самарской области – 930, в Нижегородской области – 728, в Воронежской области – 698, в Башкирии – 668, в Республике Крым – 612, в Пермском крае – 608, в Свердловской области – 603, в Ростовской области – 582.
Всего в России зарегистрировано 8 094 825 случаев (+0,42%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области (0,17%), Магаданской области (0,18%) и Калмыкии (0,19%).
За последние сутки в РФ подтвердили 1 028 смертей, за все время в стране умерли 226 353 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 25 231 человек, за весь период пандемии – 7 065 712.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики.
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