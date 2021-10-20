Эксперт назвала причины роста заболеваемости COVID-19 в России

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Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики, заявила "Интерфаксу" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В настоящее время мы наблюдаем сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19. Но на его интенсивность повлияло распространение "Дельта"-штамма, который отличается большей заразностью. И при несоблюдении мер профилактики число вторичных случаев инфицирования возрастает до 5–6", – сказала Пшеничная.

Подъем заболеваемости эксперт назвала прогнозируемым. По словам Пшеничной, среди пациентов с COVID-19 есть и ранее вакцинированные, но болезнь они переносят в легкой форме.

"Основную массу тяжелых больных составляют те, кто ранее не болел и не прошел вакцинацию, в том числе пожилые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания", – добавила Пшеничная.

Она также отметила, что среди циркулирующих штаммов коронавируса в России преобладает "Дельта", для защиты от которого требуется высокий титр антител.

"Со временем он может снижаться, поэтому не следует забывать о необходимости ревакцинации спустя шесть месяцев после первичной вакцинации. Нужно провакцинироваться и спустя шесть месяцев, если переболел", – уточнила эксперт.

Кроме того, Пшеничная отметила важность формирования коллективного иммунитета. По ее словам, он должен охватывать не менее 80% человек. Сегодня этот показатель составляет чуть больше 45%.

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