Песков заявил, что Путин пока не планирует обращение к россиянам в связи с коронавирусом

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Нет пока, как будет, мы сообщим", – сказал официальный представитель Кремля.
Во вторник, 19 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в России.
После этого в Кремле заявили, что решение о том, вводить в стране нерабочие дни или нет, будет принято после того, как президент выслушает доклады об эпидемиологической ситуации.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19 в настоящее время наблюдается в семи регионах. Речь идет об Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Башкирии и Татарстане, а также об Ивановской и Тюменской областях.
В этих субъектах, отметил министр, необходимо применение индивидуального подхода в плане введения ограничительных мер.
Дни с 30 октября по 7 ноября в России могут сделать нерабочими
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