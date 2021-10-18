Мишустин заявил о преодолении шока от пандемии COVID-19 в мировой экономике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Шок, который испытала мировая экономика от пандемии коронавируса, в целом преодолен, РФ находится в этом тренде. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

"Мир постепенно адаптируется к новым реалиям", – отметил премьер.

По его словам, глобальная экономика вернулась к росту, на сегодняшний день можно продолжать обсуждение всех актуальных проблем так же открыто и подробно, как это было на заседаниях совета ранее.

"Россия находится в тренде мировых позитивных изменений, рост у нас также восстановился", – подчеркнул премьер-министр.

Он уточнил, что хороший результат дали меры по поддержке россиян и бизнеса, которые были осуществлены правительством по поручениям президента.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что рынок труда в РФ также в целом восстановился после пандемии COVID-19, однако есть трудности в сфере молодежной занятости.