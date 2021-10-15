В Москве появилась новая мера поддержки кафе и ресторанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кафе и рестораны, сотрудники которых прошли вакцинацию от коронавируса, смогут получить финансовую поддержку московского правительства и компенсировать 100% расходов на оплату коммунальных услуг за III квартал этого года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, мера предназначена для предприятий общепита, которые вакцинировали 60% и более сотрудников до 15 августа.

"Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Подать заявку можно до 1 декабря", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Отмечается, что заявки от заведений общепита начнут принимать 28 октября на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Претенденты должны быть зарегистрированы в качестве налогоплательщика в Москве не менее чем за полгода до дня подачи заявки, а также не должны проходить процедуру банкротства.

В материале говорится, что кафе и ресторанам возместят фактически понесенные и подтвержденные документами расходы на коммунальные услуги с июля по сентябрь текущего года.

Для представителей заведений общественного питания пройдут вебинары, где им более подробно расскажут о новой мере поддержки. Первая такая встреча состоится 21 октября.

Ранее Сергунина рассказала, что сфера общественного питания в столице восстановилась после ограничений, объявленных в городе в связи с пандемией коронавируса. Она отметила, что, несмотря на общее улучшение ситуации, пандемия не закончилась и некоторые рестораны продолжают сталкиваться с разного рода сложностями.

До этого Сергей Собянин заявлял, что экономические показатели столицы превзошли допандемические. По его словам, увеличились инвестиции, объемы промышленности, строительства, а также значительно снизился показатель безработицы.

