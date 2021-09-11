Экономические показатели столицы превзошли допандемические – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экономические показатели столицы превзошли допандемические, сообщил Сергей Собянин на встрече с

Владимиром Путиным.

"Благодаря вот этим [принятым] мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично – от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно", – сказал Собянин.

По словам мэра, в городе во время пандемии не была остановлена ни одна государственная программа.

"Несомненно важно, что по вашему решению ни одна государственная программа федеральная не была остановлена в этот период времени", – подчеркнул градоначальник.

Собянин добавил, что очень важны социальные программы и инфраструктурные, в числе которых развитие транспортного узла столицы, ЦКАД и другие.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным приурочена ко Дню города. В этом году Москве исполныется 874 года.

Ранее Собянин заявлял, что власти Москвы вводят нужное количество ограничений, необходимых для уменьшения волны заболеваемости коронавирусом. По его словам, такой щадящий режим позволил на 90 процентов свободно работать экономике во время пандемии.

Он также отметил, что при нарастании эпидемиологической угрозы власти принимают локальные ограничительные меры, что позволяет не доходить до пиков заболеваемости коронавирусом в городе.

