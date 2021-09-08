В Москве не собираются вводить новые антиковидные запреты

В Москве не будут вводить новые антиковидные ограничения. В мэрии уверены, что обстановка в городе позволяет постепенно возвращаться к прежней жизни.

По мнению медиков, главную роль здесь играет вакцинация. Чем больше людей получат вакцину, тем меньше в городе будет запретов.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что столичная система здравоохранения готова к любому развитию событий. Наступает сезон простуд, а в прошлом году всплеск заболеваемости коронавирусом пришелся именно на осень.

При этом сильного роста не ожидается. Большая часть москвичей либо уже переболела коронавирусом, либо сделала прививку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.