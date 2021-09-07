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Транспорт

12:11

В День города проезд по МЦК станет бесплатным

мэр Москвы город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) станет бесплатным для всех пассажиров в День города, 11 сентября, сообщил Сергей Собянин.

"Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца", – написал мэр Москвы в Twitter.

Собянин отметил, что ежедневно в будни МЦК пользуются более 500 тысяч москвичей и гостей столицы.

По словам главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, решение мэра о бесплатном проезде станет приятным подарком для горожан.

"Это наш совместный подарок с РЖД сразу к двум важным датам: Дню города и юбилею МЦК. Кольцу в этом году пять лет, и оно уже стало важной частью транспортной жизни Москвы", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в День города около 90 столичных учреждений культуры будут работать бесплатно. Среди участников Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", Государственный музей А. С. Пушкина и другие. На сайтах учреждений нужно заранее получить бесплатный электронный билет.

В День города проезд по МЦК станет бесплатным

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