В столичных парках с 7 по 11 сентября проведут мастер-классы, экскурсии и лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

С 7 по 11 сентября в столичных парках пройдут новые лекции, мастер-классы, экскурсии и кинопоказы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Большая часть мероприятий бесплатна. Для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация", – отмечается в сообщении.

Участники мероприятий смогут придумать сюжет для собственного фильма, составить маршрут романтической прогулки, а также научиться говорить по-английски.

Так, парк "Музеон" приглашает всех желающих познакомиться с азами документального кинопроизводства. На базе паркового павильона "Школа" 8 сентября в 19:00 состоится мастер-класс одного из ведущих телеканалов, в рамках которого участникам расскажут о драматургии в документальном кино и научат правильно подбирать героев и истории.

Парк "Северное Тушино" предлагает полюбоваться видами северо-запада Москвы. С 7 по 10 сентября в соцсетях парка опубликуют цикл видеопрогулок по самым живописным уголкам округа. Кроме того, 9 сентября в 18:30 гости парка "Северное Тушино" смогут посмотреть кино в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец". Там организуют показ комедии "Покровские ворота".

В Международный день грамотности, 8 сентября, в аккаунтах Таганского парка опубликуют дайджест онлайн-проекта "Русский без правил", зрители которого смогут познакомиться с правилами орфографии и пунктуации, а также узнать, почему русский язык считается одним из самых сложных для изучения.

В парке "Фили" запустят новую рубрику "Топ мест парка "Фили", первый выпуск которой опубликуют уже 8 сентября.

В свою очередь, Парк Горького приглашает всех желающих на онлайн-занятия по английскому языку "Просто о сложном". Одно из них пройдет 9 сентября в 19:00 на странице парка в соцсети "ВКонтакте".

Специальные программы для жителей и гостей столицы также подготовили Российский музей леса в усадьбе "Воронцово" и музей-усадьба "Кусково".

При посещении парков участникам мероприятий следует надевать маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в столице пройдет ралли ретроавтомобилей "Ночная Москва". На сайте организаторов уточняется, что мероприятие будет посвящено Дню города.