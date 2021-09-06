В столице пройдет ралли ретроавтомобилей "Ночная Москва"

В Москве в субботу, 11 сентября, пройдет ралли ретроавтомобилей "Ночная Москва". Мероприятие будет посвящено Дню города, сообщается на сайте организаторов.
"Покорять дороги будут культовые ретроавтомобили XX века. Яркое событие для ценителей красоты, стиля и автоспорта состоится в 10-й раз и будет посвящено Дню города. В заезде участвуют более 30 экипажей. Машины будут стартовать от стен знаменитой сталинской высотки на Кутузовском проспекте, доме 2/1, строении 1", – говорится в сообщении.
В этом году ралли классических автомобилей пройдет в космическом стиле в связи с 60-летием полета человека в космос.
Ранее сообщалось, что в День города на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех – старт". В нем будут участвовать 16 команд. Всего это 90 учащихся колледжей, вузов и детских технопарков.
Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, лучших из них в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.
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