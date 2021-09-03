Фестиваль "Город Джаз" пройдет на ВДНХ в формате COVID-free

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежегодный городской фестиваль "Город Джаз" состоится 17 и 18 сентября в Зеленом театре на ВДНХ в Москве.

"Участники – российские и зарубежные артисты, многие резиденты крупнейшего в России джаз-клуба Алексея Козлова: Мариам Мерабова, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, Moscow Gospel Team и другие", – говорится в сообщении пресс-службы парка.

Фестиваль был основан в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". В 2020 году он отметил первый юбилей – 5 лет. Каждый год фестиваль собирает талантливых музыкантов из России и зарубежных стран.

"Фестиваль пройдет в формате COVID-free: для посещения шоу необходимы QR-коды. На входе будет организован контроль, который позволит проверять документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве состоится фестиваль "Прорыв". Он пройдет 4 сентября в "Лужниках" в 19:00 в формате Open Air.

Посетители смогут погрузиться в мир драйва: гости увидят BMX-фристайл, самокаты, FMX, дрифт, фристайл на снегоходах и множество сложнейших трюков на новой, не имеющей аналогов трассе.

