Где побывать и что посмотреть на фестивале "Цветочный джем" в Москве

В Москву вернулся фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Он продлится целый месяц: с 1 сентября по 1 октября гостей ждут тысячи живых деревьев, кустарников и цветов. В рамках празднования желающие могут попробовать оригинальные блюда, а также приобрести варенье, джем и сувениры. Рассказываем, чем удивит фестиваль в этом году.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Возвращение праздника

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Он стартовал в городе 1 сентября и продлится по 1 октября. Фестиваль проходит в столице в четвертый раз.





Сергей Собянин мэр Москвы После вынужденного перерыва в Москву возвращаются фестивали. Пока в ограниченном масштабе – без шумных народных гуляний и мастер-классов... По традиции на 35 площадках фестиваля гостей ждут 75 тысяч живых деревьев, кустарников и цветов.

В рамках празднования все желающие смогут попробовать оригинальные блюда и десерты от столичных рестораторов, в торговых шале – купить варенье, джем и различные сувениры.

Вместе с тем на 19 окружных площадках удастся не только оценить оригинальные вкусовые и ландшафтные решения, но и прокатиться на каруселях. С расположением зон можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Время работы:

18 площадок: ежедневно с 10:00 до 21:00;

Тверская площадь: ежедневно с 12:00 до 22:00.

В День города, 11 сентября, пройдет конкурс любительских цветников на 17 площадках Москвы. В нем примут участие садоводы-любители в команде до двух человек или в одиночку и создадут свой ландшафтный проект. Все для реализации задумки предоставят организаторы. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Сергей Собянин добавил, что более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого улучшения эпидемиологической обстановки. Организаторы фестиваля "Цветочный джем" напомнили о необходимости соблюдать все меры предосторожности: носить маски и держать безопасное расстояние в полтора метра.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Центральные площадки фестиваля

Неподалеку от Кремля, на Площади Революции, вырос настоящий русский лес. Гости фестиваля могут увидеть здесь стройные березы, вечнозеленые сосны и ели. Там же ждут композиции из объемных кустарников, цветов и даже земляники.

В липовую аллею с цветниками превратилась соседняя площадка – переход от Манежной площади к площади Революции. Для композиции использовали шестиметровые деревья, украшенные в неорусском стиле, здесь же высадили мини-розарии.

Модный Столешников переулок превратился на время фестиваля в южный курорт. На этой площадке появилась пергола, увитая пышной глицинией и плетистыми розами.

На Никольской улице появились композиции из сот. На выходе к Лубянской площади установили пышный цветник – "Сад Тиффани", который состоит из нескольких цветочных островов.

"Сад водных растений" раскинулся около входа в ЦУМ на Кузнецком Мосту. Его оформили в виде стилизованной фигуры рыбки, вокруг все украсили ивами, композициями из тростника, желтого бамбука, цветущих канн и талий. Центральную часть сада занимают огромные кубы-аквариумы с нимфеями и другими водными растениями.

Яркий разноуровневый сад расположился в Новопушкинском сквере. Здесь акцент сделали на четкие геометрические формы, а для создания зеленых островов использовали объемные кустарники и яркие цветы.

Зеленые оранжереи расположились на площади у памятника Тимирязеву. Растения "выплескиваются" на ступени лестницы, ведущей к постаменту.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Джем" на окружных площадках

Не менее яркие композиции подготовили и для гостей окружных площадок фестиваля. Например, в Коптеве, Южном Бутове, Гольянове и Зеленограде ландшафтные дизайнеры создали атмосферу южного курорта. Окунуться в нее помогают инсталляции из крымских роз, ароматной лаванды и других характерных для полуострова растений.

Французские мини-сады из петуний, лаванды, роз и шалфея украшают площадки на Ореховом бульваре, Профсоюзной и Матвеевской. Этот колорит поддерживает и гастрономическая программа: на Профсоюзной предлагают приобрести кулинарную лаванду или полакомиться сырным пломбиром.

Если любите японскую культуру, то обязательно стоит посетить Куркино. Здесь глаз порадуют бонсаи из небольших хвойных деревьев и крупных кустарников, карликовые ивы, массивы цветущих ирисов, расположенные в соответствии с канонами садового искусства Страны восходящего солнца.

Сады в стиле ампир появились на площади Славы, бульваре Дмитрия Донского и Митинской улице. Гостей ждут массивы зелени, пышные цветники из роз и гортензий. Здесь же можно отведать различные домашние лимонады, мармелад, пастилу, варенье из цветов, трав и плодов и цукаты.

Оформление на улицах Городецкой и Перерве выдержано в стиле средневекового замкового парка. Здесь можно встретить боскеты, старинные каменные чаши фонтанов с пышными цветочными композициями, вьющиеся растения и розы.

В Косино-Ухтомском, Братееве и Теплом Стане площадки оформили в купеческом стиле и посвятили их сюжетам русских сказок. Они украшены пышными кустарниками, хвойными и лиственными деревьями, злаками. Порадовать здесь можно не только глаза, но и желудок: попробовать яблочный пирог, рапаны на гриле, блины с вареньем из кабачков и испанскую тортилью.