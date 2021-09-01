Собянин рассказал о возвращении в Москву фестивалей в ограниченном режиме

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Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Цветочный джем". Он пройдет в городе в четвертый раз, сообщается в блоге мэра.

Фестиваль продлится до 1 октября. По традиции на 35 площадках фестиваля гостей ждут 75 тысяч живых деревьев, кустарников и цветов.

Рестораторы предложат свои оригинальные блюда и десерты, а в торговых шале можно будет купить оригинальное варенье, джем и сувениры. В День города, который в столице отметят 11 сентября, желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов.

При этом власти Москвы из-за пандемии пока не планируют возобновлять городские праздники в привычном масштабе. Собянин отметил, что в город после вынужденного перерыва возвращаются фестивали, однако пока в ограниченном масштабе – без шумных народных гуляний и мастер-классов.

В прошлом году два столичных проекта получили награды XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Онлайн-серия образовательных программ "Цветочного джема" стала победителем в номинации "Лучший фильм, теле- и радиопередача". Также награды удостоен специальный проект парка для одного из жилых районов столицы, созданный под руководством британского архитектора и урбаниста Питера Финка.

