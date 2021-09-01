Собянин рассказал о возвращении в Москву фестивалей в ограниченном режиме

16:39
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Цветочный джем". Он пройдет в городе в четвертый раз, сообщается в блоге мэра.
Фестиваль продлится до 1 октября. По традиции на 35 площадках фестиваля гостей ждут 75 тысяч живых деревьев, кустарников и цветов.
Рестораторы предложат свои оригинальные блюда и десерты, а в торговых шале можно будет купить оригинальное варенье, джем и сувениры. В День города, который в столице отметят 11 сентября, желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов.
При этом власти Москвы из-за пандемии пока не планируют возобновлять городские праздники в привычном масштабе. Собянин отметил, что в город после вынужденного перерыва возвращаются фестивали, однако пока в ограниченном масштабе – без шумных народных гуляний и мастер-классов.
В прошлом году два столичных проекта получили награды XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Онлайн-серия образовательных программ "Цветочного джема" стала победителем в номинации "Лучший фильм, теле- и радиопередача". Также награды удостоен специальный проект парка для одного из жилых районов столицы, созданный под руководством британского архитектора и урбаниста Питера Финка.
Фестиваль "Цветочный джем" продлится в Москве до 1 октября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: