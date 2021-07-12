Фестиваль "Спасская башня" пройдет в формате COVID-free

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" будет проходить на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free.

Посетить фестиваль в этом году смогут только обладатели QR-кода, который содержит информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

Также обязательным условием допуска на мероприятие будет являться прохождение процедуры термометрии бесконтактным способом.

Несовершеннолетним посетителям QR-код не понадобится, но их должны сопровождать родители или иные законные представители, прошедшие процедуры проверки QR-кода и термометрии.

На мероприятии необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить индивидуальные средства защиты.

Граждане, которые уже купили билеты на "Спасскую башню", но не смогут предъявить QR-код, могут сдать билеты в соответствии с договором оферты, по которому билеты были куплены.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в столице свадьбы, юбилеи и корпоративы в закрытых помещениях можно проводить только в COVID-free-ресторанах. Он уточнил, что данные правила до 1 августа не будут распространяться на открытые веранды и шатры. По словам Немерюка, на текущий момент в столице около 8 тысяч точек общепита перешли на "бесковидный" формат работы.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

