Власти Москвы объяснили правила проведения банкетов в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве свадьбы, юбилеи и корпоративы в закрытых помещениях можно проводить только в COVID-free-ресторанах, рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что данные правила до 1 августа не будут распространяться на открытые веранды и шатры. По словам Немерюка, на текущий момент в столице около 8 тысяч точек общепита перешли на "бесковидный" формат работы.

Немерюк пояснил, что рестораны и кафе, работающие в "бесковидном" режиме, могут принимать посетителей с QR-кодами и в ночное время с 23:00 до 06:00, однако летние веранды в эти часы должны быть закрыты. Также такие заведения могут работать на доставку и навынос.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.

