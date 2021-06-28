Столичные рестораны начали работать в формате COVID-free

Фото: depositphotos/nirutdps
С 28 июня заведения общественного питания Москвы начинают работать в "бесковидном" формате.
Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса, либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Персонал, а именно официанты, хостес, бармены и другие сотрудники заведений, находящиеся в зале и работающие с посетителями, продолжат использовать перчатки и маски.
Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.
Отмечалось, что никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код. Пройти ПЦР-тестирование надо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к ЕМИАС.
При входе в заведение общественного питания проверяющий сотрудник должен отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода, инициалы посетителя, дата его рождения и последние цифры номера паспорта.
Власти Москвы начали выдавать QR-коды для посещения кафе и ресторанов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: