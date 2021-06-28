Столичные рестораны начали работать в формате COVID-free

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С 28 июня заведения общественного питания Москвы начинают работать в "бесковидном" формате.

Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса, либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Персонал, а именно официанты, хостес, бармены и другие сотрудники заведений, находящиеся в зале и работающие с посетителями, продолжат использовать перчатки и маски.

Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Отмечалось, что никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код. Пройти ПЦР-тестирование надо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к ЕМИАС.

При входе в заведение общественного питания проверяющий сотрудник должен отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода, инициалы посетителя, дата его рождения и последние цифры номера паспорта.