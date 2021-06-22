15:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только горожане, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
Он уточнил, что результат ПЦР-теста будет считаться действительным в течение трех дней, при этом сделать его необходимо в любой из столичных лабораторий, передающих сведения в ЕМИАС.
Никакие бумажные справки и сертификаты приниматься в заведениях не будут. Подтвердить вакцинацию, наличие антител или отсутствие заболевания можно будет только с помощью QR-кода. Получить его можно с помощью электронной медкарты, портала mos.ru или ЕМИАС.ИНФО, через портал госуслуг или приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в любой городской поликлинике.
Ранее Собянин продлил до 29 июня запрет на работу фуд-кортов, детских комнат и зоопарков.
Ресторанам и кафе по-прежнему запрещается работать с 23:00 до 06:00, за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений, доставки заказов и оказания бытовых услуг. Отменяется проведение всех зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.
Продлевается также ограничение на использование в парках объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок и беседок.
Посещать кафе и рестораны Москвы с 28 июня смогут посетители, имеющие защиту от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: