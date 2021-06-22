Посещать кафе и рестораны Москвы с 28 июня смогут посетители, имеющие защиту от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только горожане, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Он уточнил, что результат ПЦР-теста будет считаться действительным в течение трех дней, при этом сделать его необходимо в любой из столичных лабораторий, передающих сведения в ЕМИАС.

Никакие бумажные справки и сертификаты приниматься в заведениях не будут. Подтвердить вакцинацию, наличие антител или отсутствие заболевания можно будет только с помощью QR-кода. Получить его можно с помощью электронной медкарты, портала mos.ru или ЕМИАС.ИНФО, через портал госуслуг или приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в любой городской поликлинике.

Ранее Собянин продлил до 29 июня запрет на работу фуд-кортов, детских комнат и зоопарков.

Ресторанам и кафе по-прежнему запрещается работать с 23:00 до 06:00, за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений, доставки заказов и оказания бытовых услуг. Отменяется проведение всех зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

Продлевается также ограничение на использование в парках объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок и беседок.

