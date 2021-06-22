В Оперштабе ответили на главные вопросы предпринимателей из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответили на главные вопросы предпринимателей.

Приостанавливается ли работа детской игровой комнаты в фитнес-центре, салоне красоты и спа?

В фитнес-центрах, салонах красоты, спа, в которых есть детская игровая комната, ее работа приостанавливается.

Нужно ли ограничивать работу детских организаций допобразования и детских спортивных секций в фитнес-центрах?

Их работа не ограничивается.

Частные развлекательные парки могут функционировать?

Их работа не приостанавливается, но ограничения распространяются на детские игровые комнаты и зоопарки на территории парка.

Что подразумевается под словом "фуд-корт" и может ли предприятие общепита в ТЦ, расположенное не на территории фуд-корта, с собственной посадочной зоной оказывать услуги?

На фуд-корте деятельность предприятия общепита осуществляется на общей зоне посадки, отдельные помещения для рассадки посетителей там не имеются. Предприятия с собственной зоной посадки могут оказывать услуги общественного питания на своей территории.

Может ли оказывать услуги общественного питания предприятие, расположенное в формате "островок" в ТЦ?

Да, может.

Общепит, находящийся на фудкорте, может работать навынос и доставку?

Он может осуществлять только доставку.

Сколько сотрудников, исполнителей по гражданско-правовым договорам должно быть переведено на дистанционный режим работы?



Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников. В их число не входят граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

Ранее представители АКОРТ обратились к столичным властям с просьбой разъяснить, на каких основаниях можно не допустить на работу невакцинированных сотрудников. Кроме того, в ассоциации поинтересовались, будет ли оказана поддержка бизнесу со стороны чиновников Роспотребнадзора и московского правительства, если предприниматели столкнутся с проблемами при проверках трудовой инспекции.