В Оперштабе ответили на главные вопросы предпринимателей из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответили на главные вопросы предпринимателей.
Приостанавливается ли работа детской игровой комнаты в фитнес-центре, салоне красоты и спа?
В фитнес-центрах, салонах красоты, спа, в которых есть детская игровая комната, ее работа приостанавливается.
Нужно ли ограничивать работу детских организаций допобразования и детских спортивных секций в фитнес-центрах?
Их работа не ограничивается.
Частные развлекательные парки могут функционировать?
Их работа не приостанавливается, но ограничения распространяются на детские игровые комнаты и зоопарки на территории парка.
Что подразумевается под словом "фуд-корт" и может ли предприятие общепита в ТЦ, расположенное не на территории фуд-корта, с собственной посадочной зоной оказывать услуги?
На фуд-корте деятельность предприятия общепита осуществляется на общей зоне посадки, отдельные помещения для рассадки посетителей там не имеются. Предприятия с собственной зоной посадки могут оказывать услуги общественного питания на своей территории.
Может ли оказывать услуги общественного питания предприятие, расположенное в формате "островок" в ТЦ?
Да, может.
Общепит, находящийся на фудкорте, может работать навынос и доставку?
Он может осуществлять только доставку.
Сколько сотрудников, исполнителей по гражданско-правовым договорам должно быть переведено на дистанционный режим работы?
Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников. В их число не входят граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.
Ранее представители АКОРТ обратились к столичным властям с просьбой разъяснить, на каких основаниях можно не допустить на работу невакцинированных сотрудников. Кроме того, в ассоциации поинтересовались, будет ли оказана поддержка бизнесу со стороны чиновников Роспотребнадзора и московского правительства, если предприниматели столкнутся с проблемами при проверках трудовой инспекции.
В Москве открываются "свободные от коронавируса" заведения
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