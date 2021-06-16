Главный санитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг

12:10
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Постановление опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
Вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.
Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания.
Помимо этого, вакцинироваться должны гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Москвы, муниципальные служащие, работники органов власти города и подведомственных им организаций.
Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов. Роспотребнадзор по Москве поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
"В срок до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 августа – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции", – говорится в постановлении.
Также работодатели должны усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников, обратив внимание на необходимость проведения профилактических прививок.
За последние сутки в России подтвердили 13 397 новых случаев COVID-19. При этом в 1 918 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. На Москву пришлось 5 782 случая.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 249 990 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия – Алания, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике.
За последние сутки в стране скончались 396 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 127 576. За минувшие 24 часа выписаны 10 256 человек, за все время – 4 828 500.
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