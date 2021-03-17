Врач назвала поражения кожи одним из признаков коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Одним из признаков коронавирусной инфекции могут быть различные поражения кожи, рассказала заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Жанна Понежева.
"Это могут быть изменения по типу псевдообморожений, везикулярных высыпаний (образования пузырьковой сыпи. – Прим. ред.). Четко наблюдаем в своей клинической практике и картину крапивницы, а также пятнистых высыпаний, иногда вплоть до некротических поражений", – заявила она на семинаре "Аллергология. Новые горизонты".
Понежева подчеркнула, что системные воспаления при псориазе могут усугубить течение болезни.
Врач Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг ранее рассказала, что такие симптомы, как головная боль и боль в горле, являются частыми признаками коронавируса. По мнению специалиста, отсутствие должного внимания к этим симптомам коронавируса несет опасность.
До этого ученые из Исландии выявили еще один ключевой симптом коронавирусной инфекции. Специалистам удалось выяснить, что более чем у половины пациентов с COVID-19 отмечается миалгия. Заболевшие ощущают боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.
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