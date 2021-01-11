Названы симптомы COVID-19, на которые обычно не обращают внимания

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Такие симптомы, как головная боль и боль в горле, являются частыми признаками коронавируса, заметила врач Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг.

Она отметила, что эти легкие симптомы выходят за рамки официальных критериев COVID-19, принятых правительством Великобритании, однако в период второй волны коронавируса в стране пациенты стали испытывать их все чаще и чаще.

По мнению Осэй-Боатенг, отсутствие должного внимания к этим симптомам коронавируса несет опасность.

"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", – приводит слова медика РИА Новости.

Ранее ученые из Исландии выявили еще один ключевой симптом коронавирусной инфекции. Специалистам удалось выяснить, что у более половины пациентов с COVID-19 отмечается миалгия. Заболевшие ощущают боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.