Мясников заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в РФ продлится около трех месяцев

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Врач и телеведущий Александр Мясников полагает, что спад заболеваемости коронавирусом, зафиксированный в России в период новогодних каникул, может продлиться на протяжении трех месяцев, после чего вновь последует повышение заболеваемости. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Спад связан с естественным процессом эпидемии, который идет волнами с интервалами в три месяца. Когда в ноябре все пошло вверх, было понятно, что будут ноябрь, декабрь, и где-то на январь придется спад. Это то, что мы видим. Спад будет продолжаться. И этот период, если принять на веру эту теорию, займет еще три месяца. Считайте: февраль, март, апрель, к маю может подняться опять. Потом в ноябре будет точно волна", – заявил Мясников.

По словам специалиста, ограничительные меры могут замедлить развитие эпидемии, но неспособны его остановить.

"Вы же понимаете – мы делаем то, что должны делать. Ограничения – это то, без чего не затормозить процесс. Нам же надо как-то поток пациентов соотносить с возможностями медицины. Но коренным образом это никак не может подействовать на динамику эпидпроцесса. И она идет сама по себе. Так что сейчас мы просто попали на склон волны – естественный", – отметил Мясников.

Ранее Мясников назвал четыре главные ошибки, которые допускали россияне в 2020 году. В качестве первой он назвал попытки самолечения во время заболевания коронавирусом. Врач отметил, что на одну неизбежную смерть пришлись две, при которой пациенту не успели оказать медицинскую помощь.