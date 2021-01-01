Мясников рассказал, в чем смысл вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вакцинация от коронавирусной инфекции поможет даже тем, кто от самой прививки отказался. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
По его словам, основной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета.
"Теперь давайте подумаем: кому нужен коллективный иммунитет, достичь которого возможно лишь через довольно долгий период времени? Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники", – отметил врач.
Мясников подчеркнул, что это поможет создать прослойку россиян с антителами, в которой вирус будет "вязнуть". Таким образом, они не только сами будут защищены от коронавируса, но и помогут защитить других людей.
Также он назвал группы людей, которым необходимо сделать прививку, среди них – пожилые, люди с хроническими болезнями, медицинские работники, сотрудники социальных учреждений и люди схожих профессий.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ принял решение остановить набор добровольцев для клинических исследований вакцины "Спутник V". В ведомстве сообщили, что набранная группа добровольцев позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности препарата.
Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.
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