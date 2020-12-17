Испытания "Спутника V" совместно с AstraZeneca начнутся в ближайшее время

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Совместные испытания вакцины Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель российского научного учреждения Александр Гинцбург.

"Насколько я понимаю, в ближайшее время данные клинические испытания начнутся, и тогда в руках у наших зарубежных коллег будут очень эффективный вакцинный препарат, который можно считать будет создан совместными усилиями", – отметил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Он сообщил, что AstraZeneca не имеет эффективного бустирующего компонента. Использование лишь первого компонента вакцины, которым обладает зарубежная компания, незначительно влияет на иммунитет, подчеркнул Гинцбург.

"Поэтому между Российским фондом прямых инвестиций и AstraZeneca была достигнута договоренность о возможности проведения клинических испытаний, в которых бы использовался в качестве первого компонента тот, который был создан в Оксфорде, а в качестве второго – тот, который входит в состав вакцины "Спутник V", – подчеркнул Гинцбург.

Ранее вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Сообщалось, что приоритетом первого уровня в получении препарата обладают работники медицинских и образовательных организаций, а также лица социального обслуживания и имеющие хронические заболевания.