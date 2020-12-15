Гинцбург рассказал, когда вакцину "Спутник V" проверят на беременных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что испытывать вакцину "Спутник V" на беременных начнут после того, как ее проверят на детях.

"На беременных исследования начнутся после детей, а на них можно будет проводить после взрослых", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее разработчики вакцины сообщили, что против тяжелых случаев COVID-19 вакцина показала 100% эффективности. Общая же эффективность препарата составила 91,4%.

Также Гинцбург сообщал, что "Спутник V", вероятно, будет защищать от коронавируса два года. Он отмечал, что для более достоверных выводов необходимы экспериментальные данные.