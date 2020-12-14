Двумя компонентами вакцины "Спутник V" привиты почти 20 тыс добровольцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Двумя компонентами вакцины против COVID-19 "Спутник V" уже привиты почти 20 тысяч добровольцев, еще 26 тысяч человек получили ее первый компонент, сообщил замглавы Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"В настоящий момент мы уже провакцинировали 26 тысяч человек первым компонентом и практически 20 тысяч человек и тем и другим компонентом", – передает слова Логунова ТАСС.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием добровольцев.

По данным главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, ни у одного из добровольцев старшего возраста, принявших вторую инъекцию вакцины "Спутник V", не был выявлен коронавирус.