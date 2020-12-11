У привитых вакциной "Спутник V" добровольцев 60+ коронавирус не обнаружили – Гинцбург

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Ни у одного из добровольцев старшего возраста, принявших вторую инъекцию вакцины "Спутник V", не был выявлен коронавирус, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Там все очень хорошо по эпидемиологической эффективности в плане заболел-не заболел, там все отлично просто. После первой инъекции у кого-то там что-то в легкой форме было, а после второй, то есть, как по инструкции положено, насколько мне сказали, никого не было", – передает слова Гинцбурга РИА Новости.

От уточнил, что в четверг, 10 декабря, прошел 21-дневный срок наблюдения с момента последней инъекции последнего испытуемого. По словам Гинцбурга, испытуемые также не столкнулись с побочными эффектами и другими проблемами.

Изучение результатов займет еще 10-12 дней, добавил специалист.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

Независимый комитет по оценке клинических испытаний вакцины "Спутник V" подтвердил ее эффективность и безопасность.