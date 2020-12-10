Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность вакцины "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Независимый комитет по оценке клинических испытаний вакцины "Спутник V" подтвердил ее эффективность и безопасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Рамила Хабриева.
Медики и ученые из комитета проверили методики клинических испытаний и их результаты. Хабриев рассказал, что после первого этапа проверки вакцины ее эффективность составляла 69,3%, на втором этапе она возросла до 96,2%.
Ранее в департаменте здравоохранения столицы заявили, что вакцинация против коронавируса не повредит клиническому исследованию вакцины "Спутник V". Уточняется, что после завершения клинического исследования и публикации результатов участники, которым вводили плацебо, получат возможность пройти вакцинацию в первоочередном порядке.
Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
В России с Нового года будут каждый месяц производить по 6 млн доз вакцины "Спутник V"
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