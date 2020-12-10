Свыше 150 тыс россиян получили вакцину от коронавируса "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 150 тысяч россиян получили вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тысяч жителей нашей страны. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата", – рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что в Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.

В настоящее время в городе работают 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Все они открыты на базе поликлиник. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и справку с места работы.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России исследования вакцин от COVID-19 для пожилых идут очень успешно, в течение ближайшего месяца будут готовы результаты и в стране появится возможность делать прививки людям старше 60 лет.