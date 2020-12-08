Гинцбург рассказал о влиянии алкоголя на вакцинацию от COVID-19

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Бокал шампанского на Новый год не навредит тем, кто привился от коронавируса, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил", – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Эксперт отметил, что "напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе в процессе вакцинации".

Ранее Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ может стать управляемой благодаря вакцинам уже к ноябрю следующего года. По его словам, к тому моменту прививки от COVID-19 получат порядка 70% жителей России.

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