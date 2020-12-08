Гинцбург рассказал, когда ситуация с COVID-19 в РФ станет управляемой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ может стать управляемой благодаря вакцинам уже к ноябрю следующего года. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

По его словам, к тому моменту прививки от COVID-19 получат порядка 70% жителей России. "Считаю, что у нас есть сейчас все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить основную задачу, связанную с защитой нашего населения", – поделился Гинцбург.

Вирусолог обратил внимание, что сейчас стоит задача сделать инфекцию вакциноуправляемой.

"После этого мы будем научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем", – подчеркнул директор Центра имени Гамалеи.

Министерство здравоохранения страны выпустило "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.