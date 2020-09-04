Собянин: число новых случаев COVID в Москве в 10 раз ниже пиковых значений

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих", – написал мэр.

Глава города не исключил локальные вспышки COVID-19 на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах. В этом случае их придется временно закрывать или переводить на "удаленку", подчеркнул Собянин.

"В первые дни мая число выявляемых случаев заражения превысило 6000 в сутки. Большинство москвичей находилось в режиме самоизоляции. Не работали стройки и заводы, а количество пассажиров метро сократилось в 5 раз. Но уже к началу августа город вернулся к обычной жизни. Москвичи вновь ходят на работу и ездят на метро. Количество выявляемых случаев заражения снизилось примерно в 10 раз от пиковых значений", – заключил мэр.

Ранее мэр сообщил, что порядка 20% москвичей имеют антитела к COVID-19. Он подчеркнул, что в условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией населения.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей.

По прогнозам, уровень ВВП Москвы в 2021 году будет на уровне текущего. Столица, вероятно, быстрее, чем вся экономика страны, вернется на прежнюю траекторию развития, отметил Ефимов.

