Уровень ВВП Москвы в 2021 году ожидается не ниже показателей текущего года

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Ожидается, что уровень ВВП Москвы в 2021 году будет на уровне текущего. Надежду выразили власти города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе Столыпинского форума.

Заммэра отметил, что столица, вероятно, быстрее, чем вся экономика страны, вернется на прежнюю траекторию развития.

"Ожидаем, повторюсь, снижения в этом году по ВВП на уровень, сопоставимый с Российской Федерацией. Последний прогноз у нас по министерству экономического развития РФ – 4,2 процента. <...> В Москве мы снижение аналогичное ожидаем, но тем не менее рассчитываем в следующем году вернуться все-таки на изначальные прогнозы, значения текущего года", – рассказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне и не превышает 20% ВВП. Некоторого увеличения государственного долга потребовало сокращение доходов федерального бюджета, связанное с ограничениями деловой активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за распространения коронавируса.

