Около 300 млрд рублей потратила Москва на борьбу с коронавирусом – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На борьбу с коронавирусом в столице было потрачено порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе Столыпинского форума.
"Говоря о потерях, мы на сегодняшний день видим выпадающие доходы до полутриллиона только в этом году и плюсом около 300 миллиардов рублей дополнительных затрат на борьбу с коронавирусом", – поделился Ефимов.
Ранее сообщалось, что интеллектуальные тепловизоры для контроля и пропуска людей готовят к выпуску в России. Проект создан в рамках борьбы с коронавирусом. Систему назовут "Зоркий". Устройство позволит повысить безопасность, в частности, в организациях, где наблюдается большое количество людей. Это возможно благодаря высокой дальности действия.
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