Посвященные борьбе с COVID-19 карты "Тройка" появились в кассах метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Карты "Тройка", оформленные в честь борьбы с коронавирусом, появились в кассах московского метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

"Мы хотим напомнить с помощью новых проездных о необходимости ношения средства защиты и соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте. Это поможет обезопасить пассажиров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести карты "Тройка" новой серии можно с сегодняшнего дня в кассах центральных станций и станций Кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Туле могут внедрить столичную систему оплаты проезда. В Москве с помощью транспортной карты "Тройка" совершается более 90% всех поездок.