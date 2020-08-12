Чат-бот московского метро за две недели ответила на 70 тыс вопросов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За две недели виртуальный помощник метро Александра ответила более чем на 70 тысяч вопросов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

"Участники фокус-группы задали боту мосметро 70 тысяч вопросов. За две недели с Александрой пообщалась тысяча человек. Виртуальному помощнику задавали вопросы на разные темы, тем самым помогали выявить ошибки или некорректности в работе искусственного интеллекта", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что чат-бот будет доступен на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении "Метро Москвы" и в популярных мессенджерах уже осенью.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору образа и имени для чат-бота столичного метро. Большинство участников отдали предпочтение дежурной по станции Александре.