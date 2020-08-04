Москвичи выбрали имя для чат-бота метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору образа и имени для чат-бота столичного метро, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Большинство участников отдали предпочтение дежурной по станции Александре. Виртуальная помощница будет отвечать на вопросы пассажиров о метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах. Она будет помогать пассажирам искать забытые вещи и составлять заявки на сопровождение инспекторами Центра обеспечения мобильности пассажиров.
В настоящее время разработчики ведут испытания чат-бота, проверяют его способности, скорость реагирования и чувство юмора. Ожидается, что представят бота пассажирам уже осенью на официальном сайте метро, в мобильном приложении "Метро Москвы", мессенджерах и социальных сетях метрополитена.
Голосование в "Активном гражданине" проходило с 7 июля по 2 августа. Горожанам были предложены три ярких образа – робот-андроид, дежурная по станции и диспетчер. Всего в голосовании приняло участие свыше 170 тысяч человек.
Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.
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