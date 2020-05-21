Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проекту "Активный гражданин" исполнилось шесть лет. За все время функционирования к нему присоединились свыше 3,2 миллиона москвичей, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Благодаря проекту "Активный гражданин" жители Москвы вступают в прямой диалог с властями города и помогают принимать важные решения. Проект уникальный и не имеет аналогов в мире", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Он подчеркнул, что проект собирает мнения москвичей по вопросам развития столицы. За шесть лет самыми массовыми стали голосования за сроки проведения единых школьных каникул в Москве, а также за сохранение привычного названия станции метро "Войковская".
Проект также позволяет выпускникам школ выбрать самостоятельно программу выпускного вечера в Парке Горького. В прошлом году по итогам голосования на сцену вышли 40 популярных артистов, групп и диджеев.
Москвичи также помогают благоустраивать городские территории в рамках проектов "Мой район" и "Миллион деревьев". С 2014 года в столице озеленили более девяти тысяч дворов, высадили около 23 тысяч деревьев и свыше 800 тысяч кустарников. Только за прошлый год в городе появились 172 детские площадки и 25 спортивных.
Благодаря активным гражданам на портале mos.ru появились сервис пополнения транспортной карты "Тройка", услуга получения сведений из Фонда капитального ремонта. Кроме того, участники голосования выбрали название интернет-каталогу столичных музеев "Музейная Москва онлайн".
"В целом показатели говорят о том, что дополнительные услуги и сервисы, реализованные по инициативе жителей с помощью проекта "Активный гражданин", востребованы у горожан и делают жизнь в мегаполисе комфортнее. И наша задача – оперативно реагировать на запросы жителей в сфере цифровизации услуг и внедрения умных технологий", – сказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.
"Это наш город": более 3 млн москвичей зарегистрировались в проекте "Активный гражданин"
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