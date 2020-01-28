В 2020 году в Москве благоустроят 45 улиц и 183 парка

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Президиум правительства Москвы рассмотрел итоги деятельности комплекса городского хозяйства Москвы в 2019 году, а также задачи на 2020 год.

Москва заняла первое место среди городов России по индексу качества городской среды, набрав 276 баллов из 360 возможных. Методика Минстроя РФ включает оценку по 36 индикаторам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств и другие.

Город стал лауреатом международной премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence (США) и вышел в финал международного конкурса "Ли Куан Ю". Его результаты станут известны весной 2020 года.

В целом в прошлом году комплекс городского хозяйства продолжал благоустройство площадей, улиц, дворов и парков, ремонт жилых домов, по-прежнему поддерживал чистоту и порядок в столице и обеспечивал бесперебойную работу инфраструктуры.

Городские улицы

С 2011 года в Москве благоустроено 410 улиц и городских площадей. В 2019-м новый облик получили 60 улиц и городских территорий (это 400 гектаров). Среди них улицы и переулки, прилегающие к Патриаршим прудам, к Чистопрудному бульвару, улицы вблизи Московского Кремля, набережная в районе Капотня, микрорайон в Ясеневе, улицы Дыбенко, Беломорская и Лавочкина в районе станций метро "Ховрино" и "Беломорская" и другие.

Школьная улица на Таганке – уникальный сохранившийся уголок двухэтажной Москвы XIX века – стала новым пешеходным пространством. Улицы и набережная в районе Капотня – первый пример комплексного благоустройства Московского района.

В 2020 году столичные власти планируют благоустроить еще 45 улиц (свыше 740 гектаров) и других общественных пространств в центре и в административных округах. В частности, продолжится работа по комплексному благоустройству вылетных магистралей, включая Ленинский проспект, улицу Профсоюзную, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, улицу Липецкую и другие.

В центре города власти города собираются создать общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой, приведя в порядок Гагаринский и Плотников переулки, улицу Сивцев Вражек и прилегающие к ним территории.

Набережные

С 2011-го в была благоустроена 31 набережная. Создано единое парковое пространство в нижнем течении Москвы, включая благоустроенную в 2019 году набережную в районе Капотня. В районе ЗИЛа завершено строительство первого участка новой набережной Марка Шагала. В исторической части города появился единый пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади протяженностью 19 километров. Он включает Кремлевскую, Москворецкую, Новодевичью, Краснопресненскую и другие набережные.

В 2019-м в порядок привели Овчинниковскую и Озерковскую набережные, которые превратились в комфортные общественные пространства. В этом году планируется преобразить набережные острова Балчуг общей протяженностью 12 километров: Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую набережные. Будут благоустроены и улицы-связки: Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский и Раушские переулки, Репинский сквер.

Продолжатся работы и вблизи Киевского вокзала на набережной Тараса Шевченко и Бережковской набережной. Там создадут комфортный пешеходный маршрут вдоль реки от Дорогомилова до Воробьевых гор.

В рамках благоустройства поймы реки Яузы в 2016–2018 годах были благоустроены четыре парковых пространства общей площадью 99,9 гектара – вдоль Лазоревого и Чукотского проездов и на территории Ботанического сада. В 2019-м привели в порядок территорию вдоль улицы Заповедной.

В планах на 2020-й – благоустройство двух территорий вдоль Юрловского проезда и улицы Мусоргского общей площадью 43,6 гектара. Планируется создать велопешеходные маршруты, установить пирсы, детские и спортивные площадки.

Парки и знаковые объекты в жилых районах ("Мой район")

С 2011 года благоустроены 732 парковые территории площадью порядка 16,3 тысячи гектаров. По мнению самих москвичей, парки превратились в новые современные объекты, которые позволяют комфортно отдыхать в шаговой доступности от жилых домов. Летом можно воспользоваться велодорожками, спортплощадками, площадками для воркаута, а зимой – лыжными трассами, катками и горками для катания.

В 2019-м в порядок привели 159 парковых территорий, знаковых объектов и парков по месту жительства общей площадью порядка 950 гектаров. Подарком для жителей юго-востока Москвы стал обновленный парк "Усадьба Люблино". Он является объектом культурного наследия и особо охраняемой природной территорией. Ярким событием для жителей Зеленограда стало завершение благоустройства Парка Победы и Центрального проспекта.

В планах на 2020 год – благоустройство 183 парковых и озелененных территорий. В частности, оно коснется лесопарка "Кусково" и парка Северного речного вокзала.

В рамках программы "Мой район" ожидается благоустройство общественного пространства на Сыромятнической набережной, озелененной территории у Новоспасского пруда, сквера у кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт, парка Плющево и других. В порядок приведут 385 объектов образования.

Дворы и подъезды

Благоустройство дворов идет в плановом режиме. В прошлом году работы провели в 1450 дворах, текущие ремонтные работы и замена асфальта проведены в 2850 дворах. В городе должны провести комплексные либо текущие работы в 3,8 тысячи дворах и 12,9 тысячи подъездах.

С 2011 года для маломобильных граждан в подъездах установлены почти 1,3 тысячи подъемных платформ. Из них 255 появились в 2019-м, а в 2020-м планируется сделать еще 267 платформ. Работы проводятся по адресным заявкам жителей.

Капитальный ремонт жилых домов

Реализация Региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве началась в 2015 году. За пять лет капремонт провели примерно в 8 тысячах домов, заменено свыше 33,8 тысячи.

В 2019-м были проведены работы по капремонту почти в двух тысячах домов, было заменено порядка 1,8 тысячи лифтов. В 2020-м планируется провести капремонт в 1 905 домах и заменить 2 784 лифта.

Освещение

В Москве реализуется программа по развитию светоцветовой среды города – создан индивидуальный стиль московской подсветки. С 2011-го в Москве появилось свыше 226 тысяч новых опор наружного освещения.

В 2020-м программу продолжат, так что в городе появится еще более 20 тысяч опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.

Количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло более чем в 3,8 раза – сегодня их порядка 2,2 тысячи штук. Среди них здания, расположенные на пешеходных маршрутах и основных магистралях города, на набережных Москвы-реки, транспортные эстакады и храмы.

В 2019-м архитектурно-художественную подсветку получили 35 городских объектов. В этом году планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой 66 объектов, включая здания Третьяковской галереи, МГУ имени Ломоносова на Моховой улице, Савеловского вокзала, храма Вознесения в Коломенском парке.

Городская система навигации

В прошлом году в Москве был продолжен проект по созданию Единой системы пешеходной навигации на русском и английском языках, который реализуется начиная с 2014 года. За эти годы установлено 86 тысяч домовых и 11,1 тысячи отдельно стоящих городских указателей.

Экология

В 2019 году в Москве стартовала новая семейно-экологическая программа "Наше дерево", в рамках которой каждая семья может высадить дерево в честь рождения ребенка. По программе уже высажено свыше 2,4 тысячи именных деревьев. Заявки на участие в программе можно подать на официальном сайте mos.ru.

Прошло свыше 9 тысяч эколого-просветительских мероприятий, интеллектуальных соревнований и конкурсов по экологии, а также 2 тысячи экскурсий и 500 выставок, участниками которых стали свыше 700 тысяч человек.

По данным экологического мониторинга по сравнению с 2010 годом в Москве:



почти в 2 раза снизился сводный индекс загрязнения атмосферы;



в 1,8 раза снизилась концентрация оксида углерода и оксида азота вблизи автотрасс;

в 1,7 раза снизилась концентрация диоксида серы;



уровень загрязнения почв города достиг минимального значения – в 2,4 раза снизилось содержание нефетпродуктов;



вдвое снизилось содержание нефтепродуктов и металлов в Москва-реке на выходе из центральной части города;



на 40% снизилось содержание биогенных элементов в водных объектах;

значительно улучшилось качественное состояние зеленых насаждений.



Территории, прилегающие к транспортным объектам

Продолжается работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, МЦК, МЦД, платформами Московской железной дороги и ТПУ. В 2019 году были благоустроены территории, прилегающие к 96 транспортным объектам. В планах на 2020-й – благоустройство территорий, прилегающих к 69 транспортным объектам.

Ремонт дорог

За последние 9 лет в Москве было отремонтировано свыше 181,5 миллиона квадратных метров автомобильных дорог и нанесена разметка на 25,5 миллиона квадратных метров дорожных покрытий. В 2019-м это 32,6 миллиона квадратных метров дорожного полотна, 3 миллиона квадратных метров разметки. В 2020 году планируется отремонтировать порядка 27,3 миллиона квадратных метров дорог и нанести 3 миллиона квадратных метров разметки.

Коммунальная инфраструктура

Ежедневно обеспечивается надежная работа и эксплуатация всех инженерных систем города. К эксплуатации в осенне-зимний период 2019–2020 годов были готовы все здания и сооружения. Аварий и инцидентов, приводивших к длительному отключению потребителей от света, воды и тепла, в 2019 году не было.

В прошлом году были выполнены работы по реконструкции и развитию водосточных, канализационных и водопроводных сетей. Реконструированы линии электропередач, тепловые и газовые сети, кабельные коллекторы.

В планах на 2020-й – реконструировать 728,1 километра линий электропередач, 137,7 километра тепловых и 58,3 километра газовых сетей, 34,8 километра кабельных коллекторов, 61,5 километра водопроводных и 19,6 километра канализационных сетей.

Развитие системы оперативного реагирования на ЧС

В 2019 году был введен в эксплуатацию ряд важных объектов. Это 4 пожарных депо в ТиНАО и отдел пожарной профилактики на объектах комплекса зданий правительства Москвы, 2 беспилотные авиационные системы на поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" и другие.

Среди задач на нынешний год – создание и комплектование 5 пожарно-спасательных отрядов на территории ТиНАО, комплектование поисково-спасательной станции "Марьино", ввод системы "112" (вызов экстренных оперативных служб по единому номеру) в промышленную эксплуатацию, закупка 2 вертолетов Ка-32А, оборудованных системами пожаротушения.

Центры госуслуг и другие объекты

В рамках программы "Безопасный город" в 2011–2019 годы были отремонтированы, благоустроены и приведены в соответствие с современными стандартами 208 объектов правоохранительных органов. Среди них – районные отделы внутренних дел, объекты внутренних войск, здания следственного комитета России, жилые дома, спортивные комплексы и хоккейные площадки. В планах на 2020-й – работы на 22 объектах.

Капремонт и благоустройство в 2019-м коснулись и центров государственных услуг "Мои документы". На 2020-й запланирован капитальный ремонт 11 центров "Мои документы", включая создание еще одного флагманского центра.

В прошлом году были отремонтированы 10 городских объектов нежилого фонда. В 2020 году капитальный ремонт ожидает 12 объектов различного назначения и 2 здания ЗАГС. Начнется капремонт 57 объектов здравоохранения: 50 городских поликлиник, 5 корпусов ГКБ имени Боткина и 2 корпусов Центра паллиативной помощи.