Почти 90% москвичей положительно оценили новую программу капремонта поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Почти 90% участников голосования на проекте "Активный гражданин" высоко оценили программу капитального ремонта поликлиник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Горожанам предложили поставить оценку от одного до пяти старту ремонтных работ в 25 городских медицинских организациях. Свыше 88% поставили высокие оценки – четыре и пять", – сообщили в пресс-службе.

В поликлиниках заменят все коммуникации, инженерные и вентиляционные системы. Для пациентов оборудуют комфортные зоны ожидания с удобной мебелью и помещения для отдыха врачей. Врачебные кабинеты обустроят современным диагностическим оборудованием, территории поликлиник благоустроят.

В департаменте напомнили, что проведение ремонта в медучреждениях никак не влияет на доступность специалистов. Москвичи могут по-прежнему наблюдаться у своих врачей, сохранены все каналы записи, уточнили в Депздраве.

"Кроме того, для удобства москвичей совместно с транспортным комплексом столицы было разработано 10 новых маршрутов общественного транспорта, а также изменены три уже действующих. Данная мера предпринята для улучшения транспортной доступности пациентов", – сказали в ведомстве.

Осенью 2019 года стало известно, что в Москве за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху.

В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать специалисты пяти узких направлений.

Сергей Собянин ранее заявил, что сроки строительства и капремонта больниц и поликлиник можно будет сократить примерно в полтора раза. Он подчеркнул, что при огромных масштабах задач нацпроектов это очень важно.

