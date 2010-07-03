Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза – Собянин

фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти решили позволить заказывать объекты "под ключ", чтобы ускорить строительство и модернизировать объекты, вошедшие в нацпроекты. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора. При огромных масштабах задач нацпроектов – это чрезвычайно важно", – отметил мэр Москвы.

Также принят ряд других решений, в том числе по развитию системы врачей общей практики.

"В Москве такой опыт есть, но, по правде говоря, мы находимся в начале пути. В то же время в европейских странах это самая распространенная модель. При этом важно ни в коем случае не снижать доступность узких специалистов", – подчеркнул Собянин.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун ранее сообщил, что проект бюджета Москвы на 2020 год отдает приоритет развитию первичного звена здравоохранения.

В медицинской области планируется развивать амбулаторно-поликлиническую помощь. Например, в ближайшие три года департамент планирует провести капитальный ремонт 135 поликлиник по Москве. Работы построят таким образом, чтобы учесть новые стандарты планировки и функционирования медицинских организаций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетов социальной политики Москвы. За предыдущие восемь лет в Москве было введено 70 медицинских учреждений. В 2019 году планируется ввести 15 объектов здравоохранения.

