Сроки строительства больниц и поликлиник сократятся в 1,5 раза – Собянин

11:03
фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти решили позволить заказывать объекты "под ключ", чтобы ускорить строительство и модернизировать объекты, вошедшие в нацпроекты. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора. При огромных масштабах задач нацпроектов – это чрезвычайно важно", – отметил мэр Москвы.
Также принят ряд других решений, в том числе по развитию системы врачей общей практики.
"В Москве такой опыт есть, но, по правде говоря, мы находимся в начале пути. В то же время в европейских странах это самая распространенная модель. При этом важно ни в коем случае не снижать доступность узких специалистов", – подчеркнул Собянин.
Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун ранее сообщил, что проект бюджета Москвы на 2020 год отдает приоритет развитию первичного звена здравоохранения.
В медицинской области планируется развивать амбулаторно-поликлиническую помощь. Например, в ближайшие три года департамент планирует провести капитальный ремонт 135 поликлиник по Москве. Работы построят таким образом, чтобы учесть новые стандарты планировки и функционирования медицинских организаций.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетов социальной политики Москвы. За предыдущие восемь лет в Москве было введено 70 медицинских учреждений. В 2019 году планируется ввести 15 объектов здравоохранения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: