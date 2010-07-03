Приоритетом бюджета Москвы на 2020 год станет развитие поликлиник

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Проект бюджета Москвы на 2020 год отдает приоритет развитию первичного звена здравоохранения. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал специалист, в медицинской области планируется развивать амбулаторно-поликлиническую помощь. Например, в ближайшие три года департамент планирует провести капитальный ремонт 135 поликлиник по Москве.

Алексей Хрипун подчеркнул, что работы построят таким образом, чтобы учесть новые стандарты планировки и функционирования медицинских организаций. На эти нужды из бюджета города будет выделено 16 миллиардов рублей в 2020 году (на трехлетний период – 40 миллиардов).

Кроме того, примерно по 5 миллиардов рублей отведено для оснащения поликлиник современным оборудованием: например, на замену аналоговых приборов на цифровые.

Проект бюджета на рассмотрение столичного парламента внес мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее документ был одобрен на заседании президиума правительства столицы.