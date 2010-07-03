Бюджет образования Москвы на 2020 год увеличился на 25%

фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В проекте бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на сферу образования предусмотрено на четверть больше средств по сравнению с показателем текущего года, сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев, передает Агентство "Москва".
"Переходя к основным финансовым показателям, нужно сказать, что бюджет образования на 2020 год вырос на 25% и составляет 415 миллиардов рублей, в 2019 году – 330 миллиардов рублей. Всего на 2020–2022 годы предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 триллиона 278,6 миллиарда рублей", – заявил Молев в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию.
По его словам, в проекте бюджета наибольший объем в сфере образования составляют средства на обучение воспитанников дошкольных групп, школьников и студентов.
"В 2020 году – почти 300 миллиардов рублей, в 2019 году – 252 миллиарда рублей. Всего на 2020–2022 годы – 931 миллиард рублей. Сегодня в школах Москвы за счет указанных средств обучается свыше миллиона школьников и свыше 500 тысяч дошкольников, а в колледжах – почти 62 тысячи студентов", – отметил он.
Молев уточнил, что принцип формульного личностно-ориентированного финансирования, выраженного в нормативах, является основой планирования бюджета.
Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова ранее сообщила, что более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. По ее словам, в этом году социальная составляющая усилена, поэтому относительный показатель возрос с 50% до 53%.
Кроме того, в бюджет Москвы на 2020 год заложен рост финансирования программ соцподдержки.
Проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" был одобрен на заседании президиума правительства столицы и внесен в Мосгордуму.
Проект бюджета сформирован в условиях роста экономики на 2–3% в год и низких темпов инфляции – 3,7% ежегодно. Планируется, что в 2020 году доходы в городскую казну увеличатся на 8%, а в 2021 и 2022 годах – на 9,5% ежегодно.
Также была утверждена Адресная инвестиционная программа города (АИП) на 2020–2022 годы. В документ внесли перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.
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